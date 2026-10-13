İkinci AB-İngiltere Zirvesi 20 Kasım\'da Brüksel\'de toplanacak

İkinci AB-İngiltere Zirvesi 20 Kasım'da Brüksel'de toplanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB Konseyi, 2. AB-İngiltere Zirvesi'nin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını duyurdu. İngiltere'nin AB'den ayrılışının ardından ilk zirve 19 Mayıs 2025'te Londra'da gerçekleşmişti; ikinci zirve Brüksel'de düzenlenecek.
2'nci Avrupa Birliği (AB) - İngiltere Zirvesi'nin, 20 Kasım'da Brüksel'de düzenleneceği bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ilki 19 Mayıs 2025'te Londra'da düzenlenen zirvenin ikincisinin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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