Pakistan'da gündem olan suikast sonrası İmran Han ilk kez konuştu - Son Dakika
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Pakistan'da gündem olan suikast sonrası İmran Han ilk kez konuştu

05.11.2022 17:31

Geçtiğimiz günlerde Suikasta uğrayan Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, hastaneden ilk açıklamasını yaptı. Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması durumunda "Hayatta kalmazdım" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 3 Ekim'de Wazirabad'da bir miting sırasında iki kişinin ateş açmasıyla suikasta uğramıştı. Han kurşunun bacağına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikeyi atlatmıştı. Olaydan sonra ilk defa kamuoyuna açıklama yapan Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması halinde sağ kurtulamayacağını belirtti.

İmran Han tekerlekli sandalyeden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Aniden, mermi patlaması oldu… Mermi bacağıma saplandı ve yere düştüm. Düştüğümde ikinci mermi patlaması oldu. Bir taraftan bir patlama ve önümden başka bir tanesi. İki kişiydiler.

"KURŞUNLAR ÜSTÜMDEN GİTTİ"

Eğer senkronize olsalardı hayatta kalamazdım… Eğer bu ikisi aynı anda ateş etseydi, o zaman hayatta kalamazdım… Yandan gelen beni vurdu. Yere düştüm, kurşunlar üstümden geçti… Yere düştüğüm için saldırganlardan biri öldüğümü düşündü ve gitti."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Pakistan'da gündem olan suikast sonrası İmran Han ilk kez konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da gündem olan suikast sonrası İmran Han ilk kez konuştu - Son Dakika
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