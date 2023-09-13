İnek Sürüsü Tarlada Yürüyen Kadına Saldırdı, Hayatını Kaybetti

Galler'in Welshpool kasabasına bağlı Guilsfield köyünde bir kadın tarlada köpekleri ile yürüdüğü inek sürüsünün saldırısına uğradı. İneklerden aldı boynuz darbesi ile yere düşen kadının üzerinden yaklaşık 40 inek geçti. İneklerin ayakları altında ezilen kadın hayatını kaybetti.

1 Eylül'de meydana gelen olay, hayvanlar ile iç içe yaşayan insanların ne kadar dikkatli olması gerektiğini gösterdi.

Dyfed-Powys Polisi, kadının 40 inekten oluşan bir sürü içinden geçerken hayvanlar tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Kadının ailesine bilgi verilirken, Sağlık ve Güvenlik Yürütme (HSE) hükümet kurumu da olay hakkında bilgilendirildi. HSE yetkilisi, "Bu olayın farkındayız ve şu an soruşturma başlatıyoruz" dedi.

Bu tür trajik olaylar, çiftliklerde veya hayvanların bulunduğu alanlarda insanların dikkatli olması gerektiğini ve hayvanlarla uyum içinde yaşamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Hayvanların doğası gereği öngörülemeyen davranışlar sergileyebileceğini ve güvenlik önlemlerine her zaman uyulması gerektiğini unutmamalıyız.