İnek Sürüsü Tarlada Yürüyen Kadına Saldırdı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

İnek Sürüsü Tarlada Yürüyen Kadına Saldırdı, Hayatını Kaybetti

İnek Sürüsü Tarlada Yürüyen Kadına Saldırdı, Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 13.09.2023 17:34

Galler'in Welshpool kasabasına bağlı Guilsfield köyünde bir kadın, köpekleri ile tarlada yürürken inek sürüsünün saldırısına uğradı. İneklerin boynuz darbesiyle yere düşen kadının üzerinden yaklaşık 40 inek geçti ve kadın hayatını kaybetti. Bu olay, hayvanlarla iç içe yaşayan insanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı ve güvenlik önlemlerine her zaman uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Galler'in Welshpool kasabasına bağlı Guilsfield köyünde bir kadın tarlada köpekleri ile yürüdüğü inek sürüsünün saldırısına uğradı. İneklerden aldı boynuz darbesi ile yere düşen kadının üzerinden yaklaşık 40 inek geçti. İneklerin ayakları altında ezilen kadın hayatını kaybetti.

1 Eylül'de meydana gelen olay, hayvanlar ile iç içe yaşayan insanların ne kadar dikkatli olması gerektiğini gösterdi.

Dyfed-Powys Polisi, kadının 40 inekten oluşan bir sürü içinden geçerken hayvanlar tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Kadının ailesine bilgi verilirken, Sağlık ve Güvenlik Yürütme (HSE) hükümet kurumu da olay hakkında bilgilendirildi. HSE yetkilisi, "Bu olayın farkındayız ve şu an soruşturma başlatıyoruz" dedi.

Bu tür trajik olaylar, çiftliklerde veya hayvanların bulunduğu alanlarda insanların dikkatli olması gerektiğini ve hayvanlarla uyum içinde yaşamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Hayvanların doğası gereği öngörülemeyen davranışlar sergileyebileceğini ve güvenlik önlemlerine her zaman uyulması gerektiğini unutmamalıyız.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Galler, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnek Sürüsü Tarlada Yürüyen Kadına Saldırdı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Son Dakika: İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkaracak
17:17 Tartıştığı yeğenini 13 el ateş edip öldürdü
17:17 Shakira, MTV Video Müzik Ödülleri gecesine intikam dansıyla damga vurdu
17:07 Esenyurt'ta bir kadın, cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı
17:04 Dzeko ve Tadic'ten "Çetnik Selamı" hakkında açıklama
16:48 Eşinin ölümünden ceza alan doktoru kaçırdı
16:15 ABD'de enflasyon yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı
16:14 Yalı Çapkını dizisine taze kan! Cemre Gümeli de kadroda
16:13 Türkiye maçı seyircisiz oynanabilir! UEFA, Hırvatistan'a soruşturma açtı
16:04 Bursa'da bir kişi, ormanlık alanda tartıştığı yeğenini öldürüp kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 18:10:40. #1.13#
SON DAKİKA: İnek Sürüsü Tarlada Yürüyen Kadına Saldırdı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement