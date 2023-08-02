İngiliz Turist Atina'da Tecavüze Uğradı - Son Dakika
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İngiliz Turist Atina'da Tecavüze Uğradı

02.08.2023 15:38

21 yaşındaki İngiliz kadın, Atina'daki bir gece kulübünde tanıştığı İsrailli bir adam tarafından tecavüze uğradığını Yunan polisine bildirdi. Saldırı sırasında adamın üç arkadaşı da saldırıyı cep telefonlarıyla kaydetti. Tecavüzle suçlanan İsrailli adam hakkında dava açıldı. Geçen ay da başka bir İngiliz turist, Rodos adasında bir Yunan adam tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

21 yaşındaki İngiliz kadın, Atina'daki bir gece kulübünde tanıştığı İsrailli bir adam tarafından tecavüze uğradığını Yunan polisine bildirdi. Genç turist, saldırının yaşandığı iddia edilen olay gününün erken saatlerinde Keramikos bölgesinde bir gece eğlencesinin ardından adamın evinde saldırıya uğradığını söyledi.

21 Yaşındaki İngiliz kadın gece kulübünde tanıştığı İsrailli adamın tecavüzüne uğradı. Adamın arkadaşları videoya kaydetti

Cinsel saldırı sırasında adamın üç arkadaşının aniden ortaya çıkıp cep telefonlarıyla saldırıyı kaydettiklerini ifade etti. Portekizli arkadaşıyla birlikte eğlenen kadın, grubun ayrılmak istediğini söyledi ancak adam saldırıyı durdurmayı reddetti, yerel medya bildirdi.

Bir mücadeleden sonra kadın mülkten kaçmayı başardı ve olayı polise bildirdi. Tecavüzle suçlanan İsrailli adam hakkında dava açıldı.

Geçen ay da başka bir İngiliz turist, Rodos adasında tatildeyken 47 yaşındaki bir Yunan adamın ona tecavüz ettiğini iddia etti, yerel medya haberlerine göre.

21 yaşındaki kadın, Pefkos'ta pazartesi günü saat 2 civarında saldırıya uğradığını ve birkaç saat sonra yerel polise şikayette bulunduğunu belirtti, bu da bir dava açılmasına yol açtı.

Yunanistan'ın ANT1News'e göre, genç kadının dava dilekçesi, yaşlı adamın onu adanın güneyinde bulunan Lindos'taki bir 'sağlık ürünleri mağazasından' alarak adanın ana şehri Pefkos'taki bir otele götürdüğünü iddia ediyor.

Burada, kadın iddiaya göre fiziksel şiddet tehditleriyle onunla cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını belirtiyor.

Şikayetini yapar yapmaz, polis bir tıp muayenesi yapılması için bir tıbbi muayene yapmak üzere bir adli tabibin görevlendirildiği ANT1News'e göre.

O gece giydiği giysileri de vermiş, iddiaya göre Yunanistan Ceza Soruşturmaları Müdürlüğü'ne DNA testi için gönderilmiş.

Aynı yayına göre, ikinci bir İngiliz kadın da, Pefkos'un 7 mil güneyindeki Faliraki'de meydana gelen bir olayla ilgili olarak 24 saat önce şikayette bulundu.

Raporlara göre, 18 yaşındaki İngiliz turist popüler bir destinasyondaki bir gece kulübünde Pazar gününün erken saatlerinde saldırıya uğradığını söyledi.

İki arkadaşıyla birlikte kulüpte olduğu sırada, bilincinin yerinde olmadan bilmediği bir şekilde bilinmeyen bir kişi tarafından eline narkotik bir madde enjekte edildiğini şüphelendiğini belirtti.

Bu andan itibaren tamamen hafıza kaybı yaşadığını ifade eden kadın, gizlice bir tür ilaç enjekte edildiğinden şüphelendiğini söyledi.

İlk olayla benzer şekilde, adli tabibin muayenesi istenmiş ve polis iddia edilen saldırıyla ilgili bir soruşturma başlatmıştır.

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