İngiltere Başbakanı Starmer\'dan Gazze Ateşkesine Destek

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İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında, aralarında İngiliz vatandaşı Emily Damari'nin de bulunduğu 3 İsraillinin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Starmer, "Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının kalan aşamalarının tam olarak ve zamanında uygulanmasını görmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Starmer, ülkesinin kalıcı ve barışçıl çözümü desteklemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.