İngiltere BMGK Dönem Başkanlığını Devraldı

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İNGİLTERE, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını İsviçre'den devraldı. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en fazla ihtilafın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını devralarak, uluslararası krizlere odaklanacağını açıkladı. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, ülkesinin dönem başkanlığına dair düzenlediği basın toplantısında, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en fazla ihtilafın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz" dedi. Woodward, dönem başkanlığı süresince İngiltere'nin Orta Doğu, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Sudan meselelerine odaklanacağını belirtti. BMGK dönem başkanlığı, aralık ayında ABD'ye geçecek.