30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı

İngiltere Galler'de ailesiyle tatilde olan 16 yaşındaki Sam, bir taş ocağının kenarından 30 metre yükseklikten suya atladı. Bunun üzerine Sam, birkaç dakika sonra suda çırpınarak kayalıkların köşesine kendini zor attı. Durumu kıyıdan izleyen annesi Lindsay Wilson, oğlunun başının belada olduğunu fark ederek yüzücülere haber verdi.

OMİRİLİK KEMİĞİ KIRILDI

Sahil güvenlik helikopteri genci hava yoluyla ambulansa taşıdı. Ardından Sam'in taramadan geçeceği Carmarthen'deki hastaneye nakledildi. Doktorlar, gencin omurilik kemiğinin kırıldığını ve vücut desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"SIRT DESTEĞİ TAKMAK ZORUNDA"

Öte yandan doktorlar, gencin ameliyata gerek kalmadan omurgasının iyileşmesi için bir sırt desteği takmak zorunda olduğunu ifade etti.

"İLK BAŞTA ŞOKTAN ÇIKAMAMIŞTI"

Oğlunun yaraları hakkında yorum yapan Bayan Wilson, "İlk kontrole gittiğinde hala şokta olmalıydı çünkü oğlum doktorlara sırtında herhangi bir ağrı hissetmediğini söyledi. Bu yüzden iyi bir tarama yapılmaması konusunda ısrar etti. Sadece yaranın zamanla kendi kendine iyileşeceğini ve herhangi bir ameliyata ihtiyacı olmayacağını umuyoruz" dedi.

"SAM'İN ODASINDA YATIYORUZ"

Bayan Wilson, "Kendisinin ve Sam'in babasının gece bir şeye ihtiyacı olur diye, onun yatak odasının zemininde uyuyoruz" ifadelerini kullandı.