30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı

10.08.2022 11:32

İngiltere'de 16 yaşındaki bir çocuk kayalıkların tepesine çıkıp 30 metre yükseklikten denize atladı. Tehlikeli atlayış yapan çocuk suya çakılınca omurga kemiği kırıldı. Doktorlar, çocuğun ameliyata gerek kalmadan omurgasının iyileşmesi için bir sırt desteği takmak zorunda olduğunu belirtti.

İngiltere Galler'de ailesiyle tatilde olan 16 yaşındaki Sam, bir taş ocağının kenarından 30 metre yükseklikten suya atladı. Bunun üzerine Sam, birkaç dakika sonra suda çırpınarak kayalıkların köşesine kendini zor attı. Durumu kıyıdan izleyen annesi Lindsay Wilson, oğlunun başının belada olduğunu fark ederek yüzücülere haber verdi.

OMİRİLİK KEMİĞİ KIRILDI

Sahil güvenlik helikopteri genci hava yoluyla ambulansa taşıdı. Ardından Sam'in taramadan geçeceği Carmarthen'deki hastaneye nakledildi. Doktorlar, gencin omurilik kemiğinin kırıldığını ve vücut desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hayatta kalması mucize! 16 yaşındaki bir genç 30 metreden denize atlayarak omurgasını kırdı

"SIRT DESTEĞİ TAKMAK ZORUNDA"

Öte yandan doktorlar, gencin ameliyata gerek kalmadan omurgasının iyileşmesi için bir sırt desteği takmak zorunda olduğunu ifade etti.

Hayatta kalması bile mucize! 30 metreden denize atlayan 16 yaşındaki genç omurgasını kırdı

"İLK BAŞTA ŞOKTAN ÇIKAMAMIŞTI"

Oğlunun yaraları hakkında yorum yapan Bayan Wilson, "İlk kontrole gittiğinde hala şokta olmalıydı çünkü oğlum doktorlara sırtında herhangi bir ağrı hissetmediğini söyledi. Bu yüzden iyi bir tarama yapılmaması konusunda ısrar etti. Sadece yaranın zamanla kendi kendine iyileşeceğini ve herhangi bir ameliyata ihtiyacı olmayacağını umuyoruz" dedi.

Hayatta kalması bile mucize! 30 metreden denize atlayan 16 yaşındaki genç omurgasını kırdı

"SAM'İN ODASINDA YATIYORUZ"

Bayan Wilson, "Kendisinin ve Sam'in babasının gece bir şeye ihtiyacı olur diye, onun yatak odasının zemininde uyuyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD'de uçak yolun ortasına çakıldı! Pilot ve yolcu bir sıyrık bile almadı ABD'de uçak yolun ortasına çakıldı! Pilot ve yolcu bir sıyrık bile almadı Avustralya'da kıyıya vuran mavi ejderha büyük ilgi çekti Avustralya'da kıyıya vuran mavi ejderha büyük ilgi çekti

Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
12:19 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke
12:22 Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı
12:22 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı
12:05 Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü
11:54 Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti
11:47 Belediyenin işlettiği taşocağının izinsiz çalışma yaptığını iddia eden Orman İşletme Şefi görevden alındı
11:41 Akdeniz'e açılan Abdülhamid Han, Batı'yı panikletmeye yetti! ABD, Almanya, İngiltere ve Yunan basını Türkiye'yi suçladı
11:32 30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı
11:24 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 13:40:57. #1.13#
SON DAKİKA: 30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş