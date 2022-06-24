İngiltere'de Başbakan Johnson ara seçimlerde darbe aldı - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de Başbakan Johnson ara seçimlerde darbe aldı

24.06.2022 09:10
İngiltere'de Başbakan Johnson ara seçimlerde darbe aldı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti dün iki bölgede yapılan ara seçimleri kaybetti.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti dün iki bölgede yapılan ara seçimleri kaybetti. Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson, Tiverton and Honiton ve Wakefield bölgelerindeki ağır seçim yenilgileriyle darbe aldı.

Tiverton and Honiton'da yapılan ara seçimi oyların yüzde 52,9'unu alan Liberal Demokrat Parti, Wakefield'daki ara seçimi ise oyların yüzde 47,9'unu alan ana muhalefetteki İşçi Partisi kazandı.

Muhafazakar Parti; Tiverton and Honiton'da Tiverton and Honiton'da yüzde 21, Wakefield'da ise yüzde 17,2 oranında oy kaybetti.

1997'den bu yana ilk kez Tiverton and Honiton milletvekili, Muhafazakar Parti'den olmayacak.

Wakefield'da ise İşçi Partisi, 2019'da, 87 yıl sonra kaybettiği bölgede, yeniden milletvekili çıkarmış oldu.

Son ara seçimlerle Avam Kamarası'nda milletvekili sayısını İşçi Partisi 200'e, Liberal Demokrat Parti ise 14'e çıkardı.

İki ara seçim de, Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin istifaları nedeniyle yapılmıştı.

Sonuçlar nasıl yorumlandı?

Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı Oliver Dowden, ara seçim yenilgileri sonrası, "Birisinin bu sonuçların sorumluluğunu alması gerek" diyerek mistifa etti.

İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer, "Halk, Muhafazakarlara güvenini kaybetti" dedi.

Liberal Demokrat Parti'den Tiverton and Honiton Milletvekili seçilen Richard Foord ise "İngiltere siyaseti için şok edici" olduğunu söyledi ve seçmenin Başbakan Boris Johnson'a "Artık yeter" dediğini savundu. Foord, "Artık Boris Johnson'ın gitme zamanı geldi" diye konuştu.

Özellikle Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ise daha önce partisi ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti.

Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden yüzde 40'dan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde iç siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İngiltere'de Başbakan Johnson ara seçimlerde darbe aldı - Son Dakika

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