Cenk Tosun\'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferi itirafı

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe forması giymesine ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tecrübeli golcü, iki büyük kulüp arasındaki transfer kararını hata olarak değerlendirse de pişman olmadığını açıkça söyledi.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEM HATAYDI"

Beşiktaş formasıyla uzun yıllar mücadele eden ve siyah-beyazlı kulüple özdeşleşen Cenk Tosun, kariyerindeki Fenerbahçe tercihine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, bir kulüpte uzun yıllar oynayıp taraftarların gözünde özel bir yere ulaşan oyuncuların başka bir büyük takıma transfer olmasını doğru bulmadığını dile getirdi. Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tosun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir kulübe ait olmuş efsaneleşmiş insanın başka büyük bir camiaya gitmesi hataydı. Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Ama pişman değilim.”