İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları - Son Dakika
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İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları

03.10.2022 20:43
İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları

İngiltere'de yapılan bir anket gündem oldu. Ankette kadınlara "En çekici meslek grubu nedir?" sorusu yöneltildi. Kadınların büyük bir bölümü boyacılar ve dekoratörler cevabını verdi. Ayrıca ankete katılan 20 kadından 1'i eve gelen sıvacı, inşaatçı, tesisatçı, elektrikçi veya tamirci ile ilişkisi olduğunu itiraf etti.

İngiltere'de ilginç bir anket gerçekleştirildi. Ülkede yapılan ankette, kadınlara en çekici buldukları meslek grupları soruldu. Ankette en çekici meslek grupları sıralamasında boyacılar ve dekoratörler ilk sırayı aldı.

İTİRAFLARI DAHA BOMBA

Kadınlara ayrıca "Bu meslek gruplarından biriyle ilişkiniz oldu mu?" sorusu da yöneltildi. Soruyu cevaplayan 20 kadından 1'i sıvacı, inşaatçı, tesisatçı, elektrikçi veya tamirci ile ilişkisi olduğunu itiraf etti.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları - Son Dakika
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