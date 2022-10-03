İngiltere'de ilginç bir anket gerçekleştirildi. Ülkede yapılan ankette, kadınlara en çekici buldukları meslek grupları soruldu. Ankette en çekici meslek grupları sıralamasında boyacılar ve dekoratörler ilk sırayı aldı.
Kadınlara ayrıca "Bu meslek gruplarından biriyle ilişkiniz oldu mu?" sorusu da yöneltildi. Soruyu cevaplayan 20 kadından 1'i sıvacı, inşaatçı, tesisatçı, elektrikçi veya tamirci ile ilişkisi olduğunu itiraf etti.
Son Dakika › Dünya › İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları - Son Dakika