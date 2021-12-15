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İngiltere'de kara para aklama ağındaki şüpheli kilit isim gözaltına alındı - Son Dakika

İngiltere'de kara para aklama ağındaki şüpheli kilit isim gözaltına alındı

15.12.2021 12:14
İngiltere'de kara para aklama ağındaki şüpheli kilit isim gözaltına alındı

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), ülke dışına milyonlarca pound taşımaktan sorumlu uluslararası bir kara para aklama ağında kilit bir isim olduğundan şüphelenilen bir kişinin başkent Londra'da gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), ülke dışına milyonlarca pound taşımaktan sorumlu uluslararası bir kara para aklama ağında kilit bir isim olduğundan şüphelenilen bir kişinin başkent Londra'da gözaltına alındığını açıkladı.

NCA'dan dün yapılan yazılı açıklamada, 46 yaşındaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı bir kişinin öğle saatlerinde Belgravia bölgesindeki Lowndes Meydanı'ndaki bir dairede gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan kişinin, aralarında İngiltere'den Dubai'ye tahmini 100 milyon pound çıkarmış olduğu ifade edilen en az 26 kurye için seyahat düzenlemeleri yaptığı iddia ediliyor. Bu kuryelerden ikisinin, NCA tarafından yapılan soruşturmaların ardından halihazırda hapis cezasını çekmekte olduğu belirtildi. Açıklamada bu 2 kuryeye dair şu bilgilere yer verildi:

"Leeds şehrinden 31 yaşındaki Tara Hanlon, yaklaşık 2 milyon pound içeren bavullarla ülkeyi terk etmeye çalışırken Ekim 2020'de Sınır Gücü tarafından Heathrow'da gözaltına alındı. Daha sonra diğer seyahatlerinde İngiltere'den 3,5 milyon pound daha kaçakçılık yaptığını kabul etti ve Temmuz 2021'de 34 ay hapis cezasına çarptırıldı. 38 yaşındaki Çek vatandaşı Zdenek Kamaryt de Kasım 2020'de Heathrow'da durduruldu. 1,4 milyon poundla Dubai'ye giden bir uçağa binmeye çalışıyordu. Kamaryt kara para aklama suçunu kabul etti ve bu yıl Mart ayında 26 ay hapis cezasına çarptırıldı."

"SORUŞTURMAMIZ DEVAM EDİYOR"

Ayrıca açıklamada NCA kıdemli soruşturma görevlisi Ian Truby'nin de ifadelerine yer verildi. Truby, "Bugün gözaltına alınan kişinin, İngiltere'den on milyonlarca poundluk paranın taşınmasında önemli bir rol oynadığından şüpheleniliyor. Söz konusu kişinin dahil olduğunu iddia ettiğimiz suç şebekesi, araştırdığımız, türünün en büyüklerinden biri ve kuryelere bir seferde bavullara sıkıştırılmış milyonlarca pound taşımaları için binlerce para ödüyor. Bugün kara para aklama şüphesiyle tutuklanan adam, NCA tarafından sorgulanmak üzere gözaltında tutulmakta ve soruşturmamız devam etmektedir" dedi.

Öte yandan, şu ana kadar söz konusu kara para aklama ağıyla bağlantılı olarak 21 ek şüpheli kurye ile NCA müfettişleri tarafından görüşüldüğü, 10'unun gözaltına alındığı ve hepsinin daha sonra soruşturma kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi.


İngiltere'de kara para aklama ağındaki şüpheli kilit isim gözaltına alındı

Togo Cumhuriyeti, England, Londra, Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'de kara para aklama ağındaki şüpheli kilit isim gözaltına alındı - Son Dakika Dünya


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