Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'de yeni Kral 3.Charles oldu. 14 ülkenin kralı olan Charles'ın bu ülkeleri nasıl bir arada tutacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Zira Charles'ı daha ilk günlerde şaşkına çevirecek bir olay yaşandı. Bir karayip ülkesi olan Antigua Barbuda, referandum ile cumhuriyet istiyor.
Antigua Barbuda Başbakan'ı Gaston Browne, cumhuriyete geçiş referandumunun 3 sene içinde yapılabileceğini söyledi. Başbakan, bu ifadeleri Kral 3. Charles'ın devletin başı olduğunu onaylayan seremoni sonrası yaptı.
Başbakan Browne, referandum adımının bir hasımlık göstergesi olmadığını söyledi. Browne, yeniden seçilmesi halinde bu referandumu gerçekleşeceğini söyledi. Fakat Browne, halkın bu yönde büyük bir talebi olmadığını da kabul etti.
Son Dakika › Dünya › Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'den bağımsızlık talep ettiler - Son Dakika