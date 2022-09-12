Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'den bağımsızlık talep ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'den bağımsızlık talep ettiler

12.09.2022 13:40

Karayipler'de bir ada ülkesi olan Antigua Barbuda'da Başbakan Gaston Browne İngiltere Kralı 3. Charles'ın devlet başkanı olarak tanınmasına son verilmesi ve cumhuriyete geçiş için 3 sene içinde referanduma gidileceğini açıkladı. Kraliçe'nin ölümünün ardından benzer tartışmalar Avustralya'da ve İskoçya'da da gündem olmuştu.

Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'de yeni Kral 3.Charles oldu. 14 ülkenin kralı olan Charles'ın bu ülkeleri nasıl bir arada tutacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Zira Charles'ı daha ilk günlerde şaşkına çevirecek bir olay yaşandı. Bir karayip ülkesi olan Antigua Barbuda, referandum ile cumhuriyet istiyor.

REFERANDUM 3 SENE İÇİNDE YAPILABİLİR

Antigua Barbuda Başbakan'ı Gaston Browne, cumhuriyete geçiş referandumunun 3 sene içinde yapılabileceğini söyledi. Başbakan, bu ifadeleri Kral 3. Charles'ın devletin başı olduğunu onaylayan seremoni sonrası yaptı.

''HASIMLIK GÖSTERİSİ DEĞİL''

Başbakan Browne, referandum adımının bir hasımlık göstergesi olmadığını söyledi. Browne, yeniden seçilmesi halinde bu referandumu gerçekleşeceğini söyledi. Fakat Browne, halkın bu yönde büyük bir talebi olmadığını da kabul etti.

YORUMLAR
500
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları İngiltere Kralı 3. Charles'ın parmaklarındaki şişlik İngilizleri endişelendirdi İngiltere Kralı 3. Charles'ın parmaklarındaki şişlik İngilizleri endişelendirdi

Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'den bağımsızlık talep ettiler - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı
20:53 MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı
20:30 İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 21:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'den bağımsızlık talep ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement