 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere'de Nazi sempatizanı podcast yayıncılarına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de Nazi sempatizanı podcast yayıncılarına 15 yıl hapis cezası

İngiltere'de Nazi sempatizanı olan ve dinleyicileri etnik azınlıklara karşı şiddet içeren eylemlerde bulunmaya çağıran iki podcast yayıncısı, toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Prens Harry ve ailesinin öldürülmeleri yönünde çağrıda bulundukları da belirtildi.

İngiltere\'de Nazi sempatizanı podcast yayıncılarına 15 yıl hapis cezası
05.01.2024 - 13:40,
Abone Ol

İngiltere'de Nazi sempatizanı olan ve dinleyicileri etnik azınlıklara karşı şiddet içeren eylemlerde bulunmaya çağıran iki podcast yayıncısı, dün toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki podcast yayıncısı aynı zamanda Prens Harry ve ailesinin öldürülmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET) dün yaptığı açıklamada, Londralı Christopher Gibbons (40) ve Tyrone Patten-Walsh (36) isimli iki Nazi sempatizanı podcast yayıncısının dinleyicilere ırkçı, antisemitik, İslamofobik, homofobik ve kadın düşmanı görüşleri teşvik etmeleri sebebiyle toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıklarını açıkladı. Gibbons 8 yıla, Patten-Walsh ise 7 yıl hapis cezası aldı. MET, 2021'in Mayıs ayında gözaltına alınan ikilinin 7 Temmuz 2023'de görülen mahkemede tüm suçlamalardan hüküm giydiklerini dünkü duruşmada ise, 'terörist yayınları yayma suçundan ve terörizm yasasını ihlal etme suçundan' hapis cezalarının açıklandığını belirtti.

PRENS HARRY VE AİLESİNE 'ÖLÜM' ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

İki podcast yayıncısının, programlarında Prens Harry ve ailesi için ölüm çağrısında bulundukları ve İngiltere'de yaşanan sekiz ayrı terör eylemini övdükleri ifade edildi. MET, Gibbons'ın neo-Nazi çevrimiçi kütüphanesinde, aşırı sağcı konuşmalar ve propaganda belgelerinden oluşan 500'den fazla videonun bulunduğunu ve içeriğin 152 binden fazla kez görüntülendiğini kaydetti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Prens Harry, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Nazi sempatizanı podcast yayıncılarına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:24:43. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Nazi sempatizanı podcast yayıncılarına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement