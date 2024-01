İngiltere\'de Bir Su Tesisatçısı Evde Kemikler Buldu

İngiltere'de bir su tesisatçısı tamir için gittiği evin zemini kazıyınca bir yığın kemik buldu.

Bir kır evinin zemininde kemikleri bulan Jonathan Betts adlı 36 yaşındaki tesisatçı, Plymouth, Devon'da faaliyet gösteren JB Plumbing şirketinin sahibi olarak çalışıyordu. 6 Ocak'ta paylaştığı ürkütücü TikTok videosu, izlenme rekorları kırarak 1.4 milyon kez görüntülendi.

Betts, "Tuvaleti ve zemin kaplamasını çıkardıktan sonra, altındaki alt zeminin büyük ölçüde çürümüş olduğunu fark ettim" dedi. Ardından ev sahiplerine toprağı kazması gerekeceğini bildirdi. Betts, genellikle hafta sonları çalışmadığını belirtse de, bu durumda işine sonuna kadar devam etti. Ancak kemiklere rastlayana kadar neyle karşılaşacağını bilmiyordu.

Betts, 'Bu durumu düşündüğünüzde, özellikle dişleri olan bir çene kemiği bulduğumda strese girdim!' diyerek durumu anlattı. "Bilinç altımda dişlerimiz gibi görünmediği için bunun bir hayvan olduğunu biliyordum, ama yine de bu işin kapanmasını istemiyordum!" şeklinde devam etti.

Kemiklerin bir domuza ait olduğunu öğrendikten sonra, kemikleri tekrar yerine gömdüler. Ev sahipleriyle yapılan konuşmada, evin karşısındaki bina eski bir domuz çiftliği ve evlerine bağlı ahırın da kesimhane olarak kullanıldığına dair bilgi aldıklarını söyledi. 7 Ocak'ta paylaştığı bir sonraki TikTok videosunda Betts, "It's not a human! Yes!" (Bu bir insan değil! Evet!) diyerek sevincini ifade etti.