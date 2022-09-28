Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı! - Son Dakika
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Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!

28.09.2022 17:15
Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!

İngiltere'de yaşanan olayda bir adam, eşini aldattığı esnada yatakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Durumu öğrenen karısı ise intikam almak için adamın mezarına "Sadakatsiz" yazdırdı. Söz konusu olay, sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medya paylaşım platformu Reddit'te paylaşılan bir olay, kısa süre içerisinde sosyal medyada viral hale geldi. İngiltere'de meydana geldiği iddia edilen olaya göre bir adam, karısını başka bir kadınla aldattığı sırada yatakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

EŞİ DURUMU ÖĞRENDİ

Adamın eşi ise kocasının nasıl öldüğüne ilişkin bilgileri kısa süre içerisinde öğrendi. Bu olaydan sonra ne yapacağını kara kara düşünen kadının hareketi, büyük yankı uyandırdı. Kadın, intikamını akıllıca bir yöntemle aldı.

MEZARINA "SADAKATSİZ" YAZDIRDI

Eski eşine çok sinirli olan kadın, adamın mezar taşına "Sadakatsiz" yazdırarak kendisine yapılan ihaneti herkesi gösterdi. Kadının bu hareketi bazı kesimlerden destek görürken, bazı kişiler de "Zaten adam ölmüş, gereksiz bir hareket" yorumunda bulundu.

OĞLU DA YORUM YAPTI

Kadının oğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin başına gelen olay hakkında yorumda bulundu. Genç adam, annesini destekleyip desteklememe konusunda kararsız kaldığını dile getirdi.

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