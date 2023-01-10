İngiltere'den ilk defa fırlatılan roket taşıdığı uydularla birlikte uzayda kayboldu - Son Dakika
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İngiltere'den ilk defa fırlatılan roket taşıdığı uydularla birlikte uzayda kayboldu

10.01.2023 14:34
İngiltere'den ilk defa fırlatılan roket taşıdığı uydularla birlikte uzayda kayboldu

İngiltere Uzay Ajansı için uzaya roket gönderen Virgin Orbit, bugün İngiltere topraklarından ilk defa uzaya fırlatılan roketin hedeflenen yörüngeye ulaşamayarak kaybolduğunu duyurdu.

İngiltere Uzay Ajansı için uzaya roket gönderen Virgin Orbit, bugün İngiltere topraklarından ilk defa uzaya fırlatılan roketin hedeflenen yörüngeye ulaşamayarak kaybolduğunu duyurdu. Roketin taşıdığı 9 uydu ise roketle birlikte uzayda kayboldu.

Virgin Orbit bugün yaptığı açıklamada "İngiliz topraklarından uydu fırlatmaya yönelik tarihi ilk girişim, dün gece geç saatlerde uzaya ulaştı, ancak nihayetinde yörüngesindeki hedefe ulaşamadı" denildi. Cornwall Uzay Limanı'ndan havalanan Kozmik Kız adlı roket fırlatıcısı, Boeing 747 uçağından dönüştürülmüş bir hava taşıtı ve İngiltere Uzay Ajansı için Richard Branson'un sahip olduğu özel uzay taşımacılığı şirketi Virgin Orbit tarafından işletiliyordu.

Kozmik Kız limandan havalandıktan sonra taşıdığı roket İrlanda kıyılarının üzerinde yatay olarak uzaya fırlatıldı. Roketin uzaya ulaştıktan sonra ayrılma aşamasından sonra anomali tespit edildiği ve yörüngedeki hedefine ulaşmadan kaybolduğu ifade edildi.İngiltere Uzay Ajansı yetkilileri İngiltere basınına açıklama yaparak roketin Dünya'ya geri düşüp düşmediğini bilmediklerini ancak düşerse yerleşim olmayan yerlere düşeceğini vurguladı. Roketin taşıdığı ve roketle birlikte kaybolan 9 uydunun ise sigortalı olduğu ve sahiplerine tazminatla ödeneceği vurgulandı. İngiltere kendi topraklarından daha önce başarıyla roket fırlatmış ancak ilk defa yörüngeye yerleştirmek için uydulu roket göndermişti.


Kaynak: DHA
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England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'den ilk defa fırlatılan roket taşıdığı uydularla birlikte uzayda kayboldu - Son Dakika

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