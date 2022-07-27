İngiltere'de sosyal medya yatırım dolandırıcılığına 1.3 milyar TL kaptırıldı

İngiltere dolandırıcılık ve siber suçlar dairesi, dün açıklama yaparak İngilizlerin sosyal medya platformlarındaki yatırım dolandırıcılarına bir yılda yaklaşık 1 milyar 362 milyon TL (63 milyon pound) kaptırdıklarını duyurdu. Dolandırıcıların, özellikle sosyal medya uygulamalarında sahte reklam yaparak ve kendini yatırım danışmanı gibi tanıtarak potansiyel kurbanlarına ulaştıkları ifade edildi. Yetkililer "Unutmayın, bir şey gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir" dedi.

İngiltere Ulusal Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Merkezi, hazırladıkları raporda kurbanların sosyal medya uygulamalarındaki sahte reklama kandıkları ve bazılarının ise direkt mesajla kendisini yatırımcı gibi tanıtan kişilere birikimlerini kaptırdıklarını açıkladı. Yetkililer, yaşanan kaybın bir yıl içinde İngiltere çapında 1 milyar 362 milyon TL'ye ulaştığını ifade ederek Kovid-19 salgınında sosyal medya dolandırıcılığının daha arttığına dikkat çekti.