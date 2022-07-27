İngiltere'de sosyal medya yatırım dolandırıcılığına 1.3 milyar TL kaptırıldı - Son Dakika
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İngiltere'de sosyal medya yatırım dolandırıcılığına 1.3 milyar TL kaptırıldı

27.07.2022 15:33
İngiltere'de sosyal medya yatırım dolandırıcılığına 1.3 milyar TL kaptırıldı

İngiltere dolandırıcılık ve siber suçlar dairesi, dün açıklama yaparak İngilizlerin sosyal medya platformlarındaki yatırım dolandırıcılarına bir yılda yaklaşık 1 milyar 362 milyon TL (63 milyon pound) kaptırdıklarını duyurdu.

İngiltere dolandırıcılık ve siber suçlar dairesi, dün açıklama yaparak İngilizlerin sosyal medya platformlarındaki yatırım dolandırıcılarına bir yılda yaklaşık 1 milyar 362 milyon TL (63 milyon pound) kaptırdıklarını duyurdu. Dolandırıcıların, özellikle sosyal medya uygulamalarında sahte reklam yaparak ve kendini yatırım danışmanı gibi tanıtarak potansiyel kurbanlarına ulaştıkları ifade edildi. Yetkililer "Unutmayın, bir şey gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir" dedi.

İngiltere Ulusal Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Merkezi, hazırladıkları raporda kurbanların sosyal medya uygulamalarındaki sahte reklama kandıkları ve bazılarının ise direkt mesajla kendisini yatırımcı gibi tanıtan kişilere birikimlerini kaptırdıklarını açıkladı. Yetkililer, yaşanan kaybın bir yıl içinde İngiltere çapında 1 milyar 362 milyon TL'ye ulaştığını ifade ederek Kovid-19 salgınında sosyal medya dolandırıcılığının daha arttığına dikkat çekti.

ACELE ETMEYİN, ARAŞTIRIN Londra Ulusal Dolandırıcılık İstihbarat Bürosu'ndan Müfettiş Sanjay Andersen "Yatırım yapmayı düşünen herkesi önce araştırma yapmaya teşvik ederiz. Mali İdare Otoritesi web sitesini ziyaret edin ve paranızı veya kişisel bilgilerinizi vermeden önce her ayrıntıyı kontrol edin, hatta iki kez kontrol edin" dedi.Bir yıllık süreyi kapsayan raporda dolandırıcıların, en fazla sahtekarlığı kripto para yatırımcılığı ve Instagram (yüzde 35.2) üzerinden yaptığına dikkat çekildi. Kurbanlarının çoğunlukla 30'lu yaşlardaki erkekler olduğunun altı çizildi. Yetkililer, sosyal medya dışında yapılan dolandırıcılıkta kurban yaşının 50 civarına çıktığını da ayrıca vurguladı.Dolandırıcıların, sosyal medya influencer'larının adını kullanarak bilgileri olmadan sahte yatırım araçlarını tanıttığı ve bu yolla kurbanlarda güven yarattığı belirtildi. Bir diğer dolandırıcılık aracı da tanınmış yatırım şirketlerinin klonlanması olduğu ve kurbanların bir çoğu sahte yatırımcının LinkedIn profillerini gördüklerini ve bunun kendilerine güven sağladığını ifade etti.DOLANDIRICILIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?Açıklamada "Bir yatırım fırsatıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçilirse şüphelenin. Yatırım yapmak için acele etmeyin. Hiçbir meşru kuruluş, bir işlem yapmanız veya anında bir şey taahhüt etmeniz için size baskı yapmaz. Araştırmanızı yapmak için zaman ayırın. Yatırım öncesi birden fazla tavsiye alın, gerçek yatırım planları bile yüksek riskli olabilir. Unutmayın, bir şey gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir" ifadeleriyle tavsiyeler verildi.

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Kaynak: DHA

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de sosyal medya yatırım dolandırıcılığına 1.3 milyar TL kaptırıldı - Son Dakika

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