Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, tarım ve gıda ticaretini kolaylaştırmayı, karbon piyasalarını birbirine bağlamayı ve gençlere karşılıklı olarak yaşama, çalışma ve eğitim imkanı sunmayı öngören anlaşmalara ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, dün gerçekleştirdikleri zirvenin ardından yaptıkları açıklamada, tarım ve gıda ticaretini kolaylaştırmayı, karbon piyasalarını birbirine bağlamayı ve gençlerin karşılıklı olarak yaşamasına, çalışmasına veya eğitim görmesine imkan sağlamayı amaçlayan anlaşmalar üzerindeki müzakerelerin tamamlandığını bildirdi. Zirve sonrası yayımlanan ortak açıklamada taraflar, İngiltere ile AB arasındaki hayvan, bitki ve ilgili ürün sevkiyatlarının büyük bölümünde mevcut sağlık sertifikaları veya kontrollerinin kaldırılmasını hedeflediklerini ve anlaşmanın 1 Mart 2028 itibarıyla uygulanacağını aktardı. Açıklamada ayrıca, 2028 yılından itibaren emisyon ticaret sistemlerinin birbirine bağlanmasının amaçlandığı, bunun da karbon tahsisatlarının karşılıklı tanınmasının ve tarafların birbirlerinin sınırda karbon vergilerinden muaf tutulmasının önünü açacağı kaydedildi.

Gençlik hareketliliği düzenlemesinin her iki taraftan 100'er bin gencin 3 yıla kadar diğer tarafın topraklarında kalmasına olanak tanıyacağı belirtilirken, tarafların anlaşmayı 2028 yılına kadar uygulamaya koymayı ve Ocak 2030 itibarıyla kontenjanları kullanıma açmayı hedeflediği ifade edildi. Ancak üniversite öğrenim ücretlerinin düzenlenmesi konusunun çözümsüz kaldığı ve bu başlıkta yürütülecek ayrı görüşmelerin 6 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı. İki taraf ayrıca Ukrayna'ya ilişkin barış müzakereleri boyunca yakın iş birliği içinde çalışma ve güvenlik ile savunma iş birliğini derinleştirme sözü verdi.

Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Andy Burnham, referandumdan 10 yıl sonra Brexit'in ekonomik maliyetlerine ve hanehalkı bütçeleri üzerindeki baskıya dikkati çekerek, paketi her iki tarafın da ortak zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacak 'kazan-kazan' adımı olarak nitelendirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise hızla değişen dünyanın daha yakın iş birliğini her zamankinden daha önemli hale getirdiğini belirterek, ikinci AB-İngiltere Zirvesi'nin tarafların geçen yıl belirlediği gündemi hayata geçirdiğini söyledi. Varılan anlaşmaların yürürlüğe girmesi için her iki tarafın kendi yasal prosedürleri kapsamında onaylanması gerekiyor.