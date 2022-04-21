İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96. yaş gününü malikhanesinde ailesi ve arkadaşlarıyla kutlayacak - Son Dakika
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96. yaş gününü malikhanesinde ailesi ve arkadaşlarıyla kutlayacak

21.04.2022 12:52
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96. yaş gününü malikhanesinde ailesi ve arkadaşlarıyla kutlayacak

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan monarkı Kraliçe 2. Elizabeth bugün 96 yaşına girdi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan monarkı Kraliçe 2. Elizabeth bugün 96 yaşına girdi.

Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin kuzeydoğusunda Norfolk kentindeki Sandringham malikhanesinde ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya gelecek.

Doğum günü vesilesiyle 2. Elizabeth'in iki midilliyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğraf, Kraliçe'nin zamanının büyük bir kısmını geçirdiği Windsor Kalesi'nde çekildi.

ABD'de yaşayan ve bir Amerikan televizyonuna konuşan Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry, "Belli bir yaştan sonra doğum günlerinden sıkılıyorsunuz" dedi.

1926 doğumlu 2. Elizabeth, 1952'de babası Kral 6. George öldüğünde tahta geçmişti.

Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Kraliçe'ye doğum günü mesajlarını iletti.

Kraliçe'nin doğum günü için ayrıca top atışı yapılacak.

Kraliçe 2. Elizabeth son aylarda hareket sorunları yaşadı ve Paskalyadaki kilise ayinleri de dahil olmak üzere bir dizi etkinliğe katılamadı.

2. Elizabeth, Şubat ayında .

Bu yıl, halka açık bir etkinliğe tek katılımı, Londra'daki Westminster Kilisesi'nde Prens Philip için düzenlenen anma töreni oldu.

Kraliçe bu yıl ayrıca ilk hükümdar oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin rakamlarına göre, Kraliçe İngiltere'de 95-99 yaş grubundaki yaklaşık 124 bin kişiden biri ve bunların yaklaşık dörtte üçü kadın.

Kraliçe'nin doğum günü anısına bir Barbie bebek de piyasaya çıkıyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96. yaş gününü malikhanesinde ailesi ve arkadaşlarıyla kutlayacak
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