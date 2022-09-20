Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı

20.09.2022 14:39

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül'de 96 yaşında yaşamını yitirmesinden sonra dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Bir monarşi hayranının Kraliçe'nin cenaze törenini izlemek için bulduğu yöntem ise şaşkınlık yarattı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth günlerden bu yana devam eden cenaze töreninin ardından dün son yolculuğuna uğurlandı.

BİNLERCE İNSAN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Westminster Abbey'de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi'ne getirilen cenazeyi görmek için yüzlerce insan yolları kapladı. İngilizler Kraliyet Ailesi'nin uzun süredir hizmet veren Kraliçe'sine saygılarını sundu.

Zeki çiftçinin Kraliçe Elizabeth'in cenazesini görmek için bulduğu yöntem pes dedirtti

ÇİFTÇİ ZEKİCE YÖNTEM GELİŞTİRDİ

A30 anayolunun hemen dışındaki bir tarlada bulunan bir çiftçi, bu kabalalık arasında en dikkat çekenlerden biriydi. Zeki çiftçi tarihi olaya tanık olmak için dahiyane bir fikir geliştirdi.

Zeki çiftçinin Kraliçe Elizabeth'in cenazesini görmek için bulduğu yöntem pes dedirtti

"ÇİFTÇİ OLMANIN AVANTAJLARI"

Sosyal paylaşım platformu Reddit'te yayınlanan ve "Çiftçi Olmanın Avantajları" başlığıyla paylaşılan gönderide, çiftçi olduğu tahmin edilen bir adamın, bir traktörün tamamen kaldırılmış ön yükleyicisinin üzerine çıktığı ve Kraliçe'yi taşıyan arabaların ve kalabalığın oluşturduğu geçit törenini izlediği görüldü.

Zeki çiftçinin Kraliçe Elizabeth'in cenazesini görmek için bulduğu yöntem pes dedirtti
YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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