İngiltere Savunma Bakanı istifa etti - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
11.06.2026 15:28
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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Başbakan Keir Starmer'a gönderdiği mektupta, artan küresel tehditlere rağmen Maliye Bakanlığı'nın yeterli savunma bütçesi sağlamaması ve Savunma Yatırım Planı'nın yetersiz kalması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

İNGİLTERE Savunma Bakanı John Healey, Başbakan Keir Starmer'a yazdığı bir mektupla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Healey istifa gerekçesi olarak, Maliye Bakanlığı'nın 'artan küresel tehditler' karşısında ordunun ihtiyaç duyduğu bütçeyi sağlamamasını ve kendisine sunulan Savunma Yatırım Planı'nın yetersiz kalmasını gösterdi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Başbakan Keir Starmer'a hitaben yazdığı mektupta, istifa kararı aldığını bildirdi. Healey mektubunda, savunma alanındaki artan operasyonel taleplere ve İngiltere'nin müttefiklerine verdiği taahhütlere vurgu yaparak, "O zamandan beri siz, ulusun artan tehditler karşısında ülkeyi savunmak için ihtiyaç duyduğu kaynakları taahhüt etme konusunda yetersiz kaldınız, Maliye Bakanlığı ise isteksiz davrandı" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'ndaki çok uluslu misyona ve NATO'nun Kuzey Kutbu görevlerine liderlik ettiğini, ayrıca ateşkes sonrası Ukrayna'ya asker konuşlandırılmasını onaylayan Paris Anlaşması'nı hatırlatan Healey, 2030 yılına kadar savunma bütçesinin GSYH'nin yüzde 3'üne çıkarılması gerektiğini savundu.

Kendisine sunulan Savunma Yatırım Planı'nın (DIP) ülkenin ve savunma güçlerinin bu dönemdeki ihtiyaçlarının çok gerisinde kaldığını aktaran Healey, planlanan bütçenin 2030'da yalnızca yüzde 2,68 seviyesine ulaşmasını eleştirdi. Healey, "Kuvvetlerimize ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamayan bir Savunma Yatırım Planı anlaşmasını kabul edemeyeceğimi size açıkladıktan sonra, Savunma Bakanı olarak istifamı sunmaktan başka seçeneğim kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İngiltere, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Savunma Bakanı istifa etti - Son Dakika

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