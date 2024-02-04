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İngiltere ve ABD, Yemen'deki Husilere Yönelik Saldırılarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Dünya

İngiltere ve ABD, Yemen'deki Husilere Yönelik Saldırılarını Sürdürüyor

İngiltere ve ABD, Yemen\'deki Husilere Yönelik Saldırılarını Sürdürüyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD ile birlikte Yemen'deki Husilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları desteklediklerini açıkladı. Cameron, Husilerin pervasız eylemlerinin masum hayatları riske attığını, seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiğini ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirtti.

04.02.2024 13:26
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husileri hedef alan saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Husilere defalarca uyarıda bulunduk. Onların pervasız eylemleri masum hayatları riske atmakta, seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmekte ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaktadır" dedi.

Cameron, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere ve ABD, Husi askeri hedeflerine yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmiştir.?Husilere defalarca uyarıda bulunduk. Onların pervasız eylemleri masum hayatları riske atmakta, seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmekte ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaktadır. Husi saldırıları durmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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