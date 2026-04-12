IRAK Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti.
Irak'ta meclis ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti. İkinci tura giden seçimde Nizar Amedi Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı Amedi ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oy aldı. Toplamda 229 vekil oy kullandı. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.
Son Dakika › Dünya › Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi Seçildi - Son Dakika
