İran Bağlantılı Zanlıya Trump ve ABD'li Politikacılara Suikast Suçlaması

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İran ile bağları bulunan Pakistanlı bir zanlıya Donald Trump ve diğer ABD’li politikacılara suikast düzenlemeye çalışma suçlaması yöneltildi.

Federal Soruşturma Bürosu FBI Direktörü Christopher Wray, planı “tehlikeli bir kiralık katil komplosu, doğrudan İran taktiği” diye tanımladı.

45 yaşındaki Asıf Merchant, New York’ta önde gelen Amerikalı yetkilileri öldürmek için kiralık katil bulmaya çalışmakla suçlanıyor.

BBC’nin ABD’deki ortağı CBS News, kaynaklara dayandırarak Trump’ın hedefler arasında olduğunu bildirdi.

Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan adayının güvenliği yetkililerin Haziran ayında öldürülmesi için bir İran planını öğrenmesinden sonra artırılmıştı.

Merchant geçen ay tutuklandı ve New York’ta tutuluyor.

Adalet Bakanlığı’nın suçlamasına göre Merchant İran’da vakit geçirdikten sonra Pakistan üzerinden ABD’ye giriş yaptı. İddialara göre suikast planında kendisine yardımcı olabileceğine inandığı bir bağlantıyla temas etti. Daha sonra da adı açıklanmayan söz konusu bağlantısı Merchant’ı polise ihbar etti.

Merchant’ın ne yapmak istediğini anlatırken “eliyle silah işareti yaptığı” iddia edildi. Suçlamada ayrıca, Merchant’ın “tek seferlik” olmayacağını söylediği ve bağlantısının hizmetlerine sürekli ihtiyaç duyacağını belirttiği savunuldu.

Zanlının bağlantısına hedefler öldürülmeden önce ABD’den ayrılacağını ve şifreli kelimelerle temas halinde kalacaklarını anlattığı kaydedildi.

Merchant’ın ayrıca suikastçı adaylarıyla görüşmek istediği ifade edildi. Daha sonra bağlantısı, Haziran’da Merchant’ı kendilerine tetikçi süsü veren FBI ajanlarıyla buluşturdu.

Asıf Merchant’ın FBI ajanlarına bir hedefin evindeki belgeleri çalacaklarını, siyasi mitinglerde protestolar ayarlayacaklarını ve “siyasi bir kişiliği” öldüreceklerini söylediği iddia edildi.

İddianamede Trump’ın adı yer almazken, CBS’in konuştuğu kaynaklar eski başkanın hedeflerden biri olduğunu söyledi.

Trump ve aralarında eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bulunduğu yetkililer, İranlı General Kasım Süleymani’nin 2020’de Irak’ta suikastla öldürülmesi talimatını vermelerinden bu yana İran’dan yönelen tehditlerle karşı karşıya kaldı.