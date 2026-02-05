İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu - Son Dakika
Dünya

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

İran, Basra Körfezi\'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
05.02.2026 22:22
Dünya, ABD ile İran arasındaki müzakerelere gözünü dikerken, Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nin Umman açıklarında 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt taşıdığı iddiasıyla 2 tankere operasyon düzenleyip el koydu. Olayda 15 yabancı mürettebat gözaltına alındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde, 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt taşıdığı öne sürülen 2 tankere el koydu, 15 yabancı mürettebatı gözaltına aldı.

NÜKLEER MÜZAKERELER ÖNCESİ İRAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Savaşın eşiğine gelen İran ve ABD arasında nükleer müzakereler yarın Umman'da gerçekleştirilecek. Tarihi zirve öncesi bölge diken üstündeyken İran'dan sürpriz bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 2 gemiye operasyon düzenledi.

DEVRİM MUHAFIZLARI, 2 TANKERE OPERASYON DÜZENLEDİ

İran devlet televizyonuna konuşan, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred konuya ilişkin bilgi verdi.

15 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Mücerred, "Farisi Adası civarında yakıt kaçakçılığı yapan 2 tanker ele geçirildi. 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt taşınan teknelerdeki 15 yabancı mürettebat gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

El konulan tankerlerin bandırası ve alıkonulan kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi vermeyen İranlı yetkili, gözaltına alınan kişilerin yasal işlemler için adli makamlara sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

