İran\'da Adliye Binaya Saldırı: 6 Ölü

İRAN'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki adliye binasına düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde, bir adliye binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin 3 saldırganı etkisiz hale getirdiği ve bölgeyi kontrol altına aldığı bildirildi.