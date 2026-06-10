İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı

İran\'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı
10.06.2026 08:42
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İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki askeri üssüne füze saldırısı düzenledi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu kaydedildi. İran'ın misillemelerinin ardından ABD'nin saldırılarını devam etmesi üzerine ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alındığı belirtlen açıklamada, saldırılarda 4 önemli hedefin imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ürdün, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika

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