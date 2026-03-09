İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı - Son Dakika
İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı

09.03.2026 09:39
İran, ABD ve İsrail'in enerji altyapısına saldırmaları durumunda petrol tesislerini hedef alacağını açıkladı.

İRAN ordusu, ABD ve İsrail'in ülkedeki enerji altyapısını vurmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulundu.

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran basınına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi. Zülfikari, ABD ile İsrail'in, halka ait yakıt ve enerji altyapısı ile hizmet merkezlerinin bazı kısımlarını hedef alacak kadar ileri gittiğini bildirdi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgedeki tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapıları hakkında istihbarata, bilgiye ve saldırı kabiliyetine sahip olduğunu belirten Zülfikari, buna rağmen, İran'ın şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçındığını söyledi.

Zülfikari, İslam ülkelerinden, ABD ve İsrail'i 'bu tür insanlık dışı eylemler konusunda uyarmalarını' beklediklerini vurgulayarak, "Aksi takdirde, bölgede benzer eylemler gerçekleştirilecek ve eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerinde olmasına tahammül edebiliyorsanız, bu oyuna devam edin" dedi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Künye
