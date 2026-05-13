İran\'dan ABD\'ye Barış Teklifine Yanıt

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye savaşın sonlandırılması için teklif edilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiği önerilerinin 'aşırı talepler' olmadığını kaydetti. İran'ın 'net ilkeler' üzerinde ısrar ettiğini aktaran Garbibabadi, "Gerçek barış tehdit ve zorla taviz alma yöntemleriyle inşa edilemez. İran, ABD'nin sunduğu 'teslimiyet belgesini' kabul etmeyecek. Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, kuşatmanın kaldırılması, yasa dışı yaptırımların sona erdirilmesi ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesi. Bunlar maksimum talepler değil, yasa dışı güç kullanımına başvurularak başlatılan bir krizi sona erdirmeyi amaçlayan ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun, ciddi, kalıcı ve mantıklı herhangi bir düzenlemenin asgari şartlarıdır" ifadelerini kullandı.