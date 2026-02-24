2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
24.02.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın deniz caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla Çin'den süpersonik gemi savar füzeler satın almak için anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi. Müzakere edilen sistemlerin yüksek hız ve gelişmiş radar karşıtı özelliklere sahip olması beklenirken, bu adımın ABD ile artan gerilim ve Basra Körfezi gibi stratejik deniz yollarında caydırıcılık kapasitesini artırma amacına hizmet ettiği belirtiliyor.

İran'ın, deniz caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Çin'den süpersonik gemi savar füzeler satın almak üzere bir anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Bu adım, Tahran'ın deniz yeteneklerini genişletme çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve bölgede özellikle ABD ile artan gerilimler bağlamında dikkat çekiyor.

Süpersonik gemi savar füzeler, yüksek hızları ve radar karşıtı özellikleri sayesinde deniz savaş gemileri ve uçak gemileri gibi büyük hedeflere karşı caydırıcı bir tehdidi beraberinde getirir; bu tür sistemler Çin'de de geliştirilen YJ-12 gibi ramjet destekli süpersonik füzeler temelinde çalışıyor.

DÜŞÜK İRTİFADA RADAR ALGILAMASINI ZORLAŞTIRIYOR

Bu füzeler, Mach 2 ve üzeri hızlarda seyir edebiliyor ve düşük irtifada radar algılamasını zorlaştırıyorlar. İran'ın bu tür ileri teknoloji sistemleri edinme çabası, ülkenin donanma caydırıcılık stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

LOJİSTİK VE ASKERİ HAREKETLİLİK

Bu potansiyel satın alma, aynı zamanda İran'ın bölgede deniz güvenliği ve askeri denge stratejisini güçlendirme niyetini gösteriyor. Uzmanlara göre, Tahran'ın daha ileri menzilli ve hızlı gemi savar kabiliyetleri edinmesi, özellikle Basra Körfezi ve Umman Denizi gibi stratejik deniz yollarında lojistik ve askeri hareketliliği etkileyebilir.

Henüz resmî bir anlaşma metni yayımlanmadığı ve taraflardan resmi açıklama gelmediği için sürecin ayrıntıları net değil; ancak dış kaynaklar, müzakerelerin sürdüğünü ve İran'ın Çin ile askeri teknoloji alanında daha yakın bir ilişki geliştirmeyi hedeflediğini aktarıyor. Böyle bir adım, bölgesel deniz güvenliği dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Teknoloji, Siyaset, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mesut uluç mesut uluç:
    neden bukadar beklediniz ki ? 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:11
Fener taraftarını kahreden haber geldi
Fener taraftarını kahreden haber geldi
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:10:24. #7.11#
SON DAKİKA: 2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.