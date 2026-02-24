2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

İran'ın, deniz caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Çin'den süpersonik gemi savar füzeler satın almak üzere bir anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Bu adım, Tahran'ın deniz yeteneklerini genişletme çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve bölgede özellikle ABD ile artan gerilimler bağlamında dikkat çekiyor.

Süpersonik gemi savar füzeler, yüksek hızları ve radar karşıtı özellikleri sayesinde deniz savaş gemileri ve uçak gemileri gibi büyük hedeflere karşı caydırıcı bir tehdidi beraberinde getirir; bu tür sistemler Çin'de de geliştirilen YJ-12 gibi ramjet destekli süpersonik füzeler temelinde çalışıyor.

DÜŞÜK İRTİFADA RADAR ALGILAMASINI ZORLAŞTIRIYOR

Bu füzeler, Mach 2 ve üzeri hızlarda seyir edebiliyor ve düşük irtifada radar algılamasını zorlaştırıyorlar. İran'ın bu tür ileri teknoloji sistemleri edinme çabası, ülkenin donanma caydırıcılık stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

LOJİSTİK VE ASKERİ HAREKETLİLİK

Bu potansiyel satın alma, aynı zamanda İran'ın bölgede deniz güvenliği ve askeri denge stratejisini güçlendirme niyetini gösteriyor. Uzmanlara göre, Tahran'ın daha ileri menzilli ve hızlı gemi savar kabiliyetleri edinmesi, özellikle Basra Körfezi ve Umman Denizi gibi stratejik deniz yollarında lojistik ve askeri hareketliliği etkileyebilir.

Henüz resmî bir anlaşma metni yayımlanmadığı ve taraflardan resmi açıklama gelmediği için sürecin ayrıntıları net değil; ancak dış kaynaklar, müzakerelerin sürdüğünü ve İran'ın Çin ile askeri teknoloji alanında daha yakın bir ilişki geliştirmeyi hedeflediğini aktarıyor. Böyle bir adım, bölgesel deniz güvenliği dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.