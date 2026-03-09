İran'dan Savaş Mesajı - Son Dakika
İran'dan Savaş Mesajı

İran\'dan Savaş Mesajı
09.03.2026 09:19
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, savaşın sona ermesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmeliyiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail'in İran halkını, kız öğrencileri öldürdüğünü ve hastanelere saldırdığını bildirdi. Arakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin geçen yıl haziranda başlattıkları 12 günlük savaşı sona erdirmek için varılan ateşkesi bozduğunu belirten Arakçi, "Şimdi tekrar ateşkes mi istiyorsunuz? Bu böyle olmaz" diye konuştu.

Arakçi, Rusya'nın İran'a askeri istihbarat verip vermediğine ilişkin soruya, "İran ile Rusya arasındaki iş birliği yeni ve gizli bir şey değil. Bize birçok farklı alanda yardımcı oluyorlar. Detaylı bir bilgim yok" yanıtını verdi.

İran'ın komşu ülkelere kasıtlı olarak saldırmadığını kaydeden Arakçi, "Biz, ne yazık ki komşularımızın topraklarında bulunan Amerikan üslerine, Amerikan tesislerine, Amerikan varlıklarına saldırıyoruz. Topraklarımıza giren herhangi bir düşmanla savaşmak, onları öldürmek ve yok etmek için bekleyen çok cesur askerlerimiz var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran'dan Savaş Mesajı

10:23
SON DAKİKA: İran'dan Savaş Mesajı - Son Dakika
