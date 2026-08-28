İran-Diplomasi: ABD İle Mümkün

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının "imkansız olmadığını" belirterek, bunun Washington'ın İran'a yönelik yaklaşımını değiştirmesine bağlı olduğunu söyledi. Arakçi, "Baskı işe yaramıyor. ABD güven inşa etmeli, saygılı konuşmalı, haklarımızı tanımalı ve taahhütlerine bağlı kalmalı" dedi.

Abbas Arakçi, Tahran'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile "yapıcı görüşmeler" gerçekleştirdiklerini belirten Arakçi, ABD ile diplomasiye dönüş ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ekselansları ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik.

Diplomasiyi yeniden rayına oturtmak imkansız değil. Bu, ABD'nin basit bir gerçeği anlamasına bağlı: Baskı işe yaramıyor. ABD güven inşa etmeli, saygılı konuşmalı, haklarımızı tanımalı ve taahhütlerine bağlı kalmalı."

Katar, geçmişte İran ile ABD arasındaki gerilimlerde diplomatik temasların sürdürülmesi ve mesajların iletilmesinde arabulucu rol üstlenen ülkeler arasında yer alıyor.