İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak

İran lideri Hamaney'in sitesinde yayınlanan animasyonda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida Palm Beach'teki evinde golf oynadığı görülüyor.

SON TEKNOLOJİ CİHAZ TRUMP'IN EVİNE DOĞRU İLERLİYOR

Daha sonra İran tarafından bir insansız ve silahlı bir araç Trump'ın olduğu yere yönlendiriliyor. Son teknoloji cihaz, silahla birlikte Trump'ın evine doğru ilerliyor.

TRUMP'IN BULUNDUĞU YERE FÜZE SALDIRISI DÜZENLENİYOR

Videoda, "Süleymani'nin katili ve emri veren kişi. Bedelini ödeyecek" yazdığı görülüyor. Daha sonra ise Trump'ın bulunduğu yere füzeli hava saldırısı düzenleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ BİR KRİZ YARATABİLİR

Video paylaşımın ardından kısa sürede gündem olurken, iki ülke arasında yeni bir krizin başlayabileceği sinyallerini de verdi.