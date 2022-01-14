İran lideri Hamaney'in sitesinde yayınlanan animasyonda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida Palm Beach'teki evinde golf oynadığı görülüyor.
Daha sonra İran tarafından bir insansız ve silahlı bir araç Trump'ın olduğu yere yönlendiriliyor. Son teknoloji cihaz, silahla birlikte Trump'ın evine doğru ilerliyor.
Videoda, "Süleymani'nin katili ve emri veren kişi. Bedelini ödeyecek" yazdığı görülüyor. Daha sonra ise Trump'ın bulunduğu yere füzeli hava saldırısı düzenleniyor.
Video paylaşımın ardından kısa sürede gündem olurken, iki ülke arasında yeni bir krizin başlayabileceği sinyallerini de verdi.
Son Dakika › Dünya › İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak - Son Dakika Dünya