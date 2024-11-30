İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli - Son Dakika
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Dünya

İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli

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Suriye'de muhalifler rejim üzerinde üstünlüğünü her geçen dakika artırırken, İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Beşar Esad rejimine desteğini yinelerken, "Terörist-tekfirci grupların yeni hareketleri Amerika'nın ve gayrimeşru Siyonist rejimin planının bir parçası. Suriye'nin komşuları uyanık olmalı ve onların oyununa gelmemelidir." dedi.

30.11.2024 18:39
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Suriye'de Halep ve İdlib'i kısa süre içerisinde ele geçiren rejim karşıtı silahlı muhalifler, hakimiyetini geniş bir alanda sağladı. Beşar Esad rejimi muhaliflere karşı ağır kayıplar verirken, Halep'i tamamen geri çekildiklerini açıkladı.

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN "SURİYE" AÇIKLAMASI

Dünyanın gözü bir anda Suriye'ye çevrilirken, Esad'ın müttefiki İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bölgede yaşananların Amerika ve Siyonistlerin planı olduğunu söyleyen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriye'nin komşularının oyuna gelmemesi gerektiğini belirtti.

"SURİYE'NİN KOMŞULARI UYANIK OLMALI"

Galibaf şunları söyledi: "Suriye'nin komşuları uyanık olmalı ve onların oyununa gelmemelidir. Siyonist rejimi yenilgiye uğrattıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti ve direniş ekseni, geçmişte olduğu gibi yeni komploya karşı Suriye hükümetini ve halkını destekleyecektir."

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

İran, Esad\'a desteğini yineledi: Suriye\'nin komşuları oyuna gelmemeli

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Son Dakika Dünya İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmetali Karatay:
    Akp siyonisme hizmet ediyor diyen erbakan haklı 20 16 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Erdoğan Esed'e bu işi çözelim diye el uzattı gıda Esed elinin tersi ile itmeyecekti NOKTA 16 6 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    İran, sen bir sus ya ne yaptığın kime hizmet ettiğin belli değil 9 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    esad neden kendı topragındakı pkk yı engellemedı.ıstese ulkemız surıyeye savas ılan edebılırdı mudafaa hakkımız var 4 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    irandanda bir cacık olmaz laf 2 0 Yanıtla
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