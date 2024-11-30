İran, Esad\'a desteğini yineledi: Suriye\'nin komşuları oyuna gelmemeli

Dünya

Hamza Dağ\'dan CHP\'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?

Suriye'de Halep ve İdlib'i kısa süre içerisinde ele geçiren rejim karşıtı silahlı muhalifler, hakimiyetini geniş bir alanda sağladı. Beşar Esad rejimi muhaliflere karşı ağır kayıplar verirken, Halep'i tamamen geri çekildiklerini açıkladı.

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN "SURİYE" AÇIKLAMASI

Dünyanın gözü bir anda Suriye'ye çevrilirken, Esad'ın müttefiki İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bölgede yaşananların Amerika ve Siyonistlerin planı olduğunu söyleyen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriye'nin komşularının oyuna gelmemesi gerektiğini belirtti.

"SURİYE'NİN KOMŞULARI UYANIK OLMALI"

Galibaf şunları söyledi: "Suriye'nin komşuları uyanık olmalı ve onların oyununa gelmemelidir. Siyonist rejimi yenilgiye uğrattıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti ve direniş ekseni, geçmişte olduğu gibi yeni komploya karşı Suriye hükümetini ve halkını destekleyecektir."