İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak başlattığı füze saldırısında, İsrail'in Holon kentindeki bir otobüs terminali isabet aldı. Tel Aviv'e bitişik bölgede bulunan terminalde büyük çaplı yangın çıktı.
Füzenin düşmesinin ardından terminali alevler sardı. Bölgeden yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, çevrede patlamalar meydana geldiği bildirildi. Füze saldırıları sırasında farklı noktalarda da yangınlar çıktığı aktarıldı.
İran'ın başlattığı İHA saldırısının ve diğer mühimmatlarla gerçekleştirebileceği saldırıların kaç saatte İsrail'e vardığına dair soru da yanıt buldu.
Son Dakika › Dünya › İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu - Son Dakika
