İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İran füzesi İsrail\'de otobüs terminalini vurdu
28.02.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran füzesi İsrail\'de otobüs terminalini vurdu
Haber Videosu

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırısında İsrail'in Holon kentindeki otobüs terminali vuruldu, çıkan büyük yangın bölgede ciddi hasara yol açtı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak başlattığı füze saldırısında, İsrail'in Holon kentindeki bir otobüs terminali isabet aldı. Tel Aviv'e bitişik bölgede bulunan terminalde büyük çaplı yangın çıktı.

GÖKYÜZÜ SİMSİYAH OLDU

Füzenin düşmesinin ardından terminali alevler sardı. Bölgeden yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, çevrede patlamalar meydana geldiği bildirildi. Füze saldırıları sırasında farklı noktalarda da yangınlar çıktığı aktarıldı.

FÜZELERİN İSRAİL'E ULAŞMASI SAATLER ALIYOR

İran'ın başlattığı İHA saldırısının ve diğer mühimmatlarla gerçekleştirebileceği saldırıların kaç saatte İsrail'e vardığına dair soru da yanıt buldu.

İşte o mühimmatlar ve İsrail'e tahmini varış süreleri:

  • Balistik füze: 12 dakika
  • Kamikaze İHA: 9 saat
  • Seyir füzesi: 2 saat

İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu - Son Dakika

ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 16:56:03. #7.12#
SON DAKİKA: İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.