İRAN'ın, Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.
İran, Katar'daki ABD üssüne askeri harekat başlattı. ABD'nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz" uyarısı yapıldı.
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