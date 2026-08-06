İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda Anlaştı - Son Dakika
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İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda Anlaştı

İran ve Umman Hürmüz Boğazı\'nda Anlaştı
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İran, Hürmüz Boğazı geçiş güzergahı için Umman ile mutabakata vardığını açıkladı, güvenlik sorunları devam ediyor.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakei, düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güzergahına ilişkin Umman ile mutabakata varıldığını ve anlaşmanın son aşamada bulunduğunu söyledi. Bakei, anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı ancak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde uzlaşı sağlandığını belirtti.

İran, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden düzenlenmesine yönelik Umman ile yürütülen müzakerelerde anlaşmanın "son aşamaya" geldiğini açıkladı. Ancak Tahran yönetimi, Umman ile varılacak mutabakatın tek başına boğazda güvenli seyrüseferi yeniden sağlamaya yetmeyeceğini savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakei, düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güzergahına ilişkin Umman ile mutabakata varıldığını ve anlaşmanın son aşamada bulunduğunu söyledi. Bakei, buna rağmen boğazdaki güvenlik sorunlarının devam ettiğini, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası ile İran'a yönelik "tehdit ve saldırgan eylemlerin" sürdüğünü, bu nedenle yalnızca Umman ile yapılacak bir anlaşmanın güvenli geçişi garanti etmeyeceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de IRNA haber ajansına yaptığı açıklamada, yeni geçiş güzergahının geçici olacağını ve iki ila dört ay süreyle kullanılabileceğini söyledi.

Savaşın başlamasının ardından dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği büyük ölçüde azaldı. İran, boğazdan geçecek gemilerin önceden izin alması gerektiğini ifade ederken, bu kurala uymayan bazı gemilere müdahalede bulunduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın "çok yakında" yeniden açılmaması halinde İran'ın "çok sert şekilde vurulacağı" uyarısında bulunmuştu. Washington yönetimi, Umman aracılığıyla yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklarken, İran ise ABD ile doğrudan müzakere yürütmediğini, görüşmelerin Umman ile yapıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda Anlaştı - Son Dakika

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