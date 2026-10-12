İranlı Bakan Arakçi, Yemen\'de Suudi-Husi diyaloğuna desteğe hazır olduğunu söyledi

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında diyaloğun başlatılması ve siyasi bir çözüme ulaşılması amacıyla her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakanın, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele alarak fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi. Görüşmede Arakçi, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında diyalog sürecinin başlatılması ve siyasi çözüme zemin hazırlanması için İran'ın her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede gerilimin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Arakçi, askeri yaklaşımlarda ısrar edilmesinin ve siyasi çözümlerin göz ardı edilmesinin mevcut durumu daha da karmaşık hale getireceğini vurguladı. Bölgedeki krizlerin askeri bir çözümü bulunmadığını belirten Arakçi, diyalog vurgusunda bulundu.

Söz konusu diplomatik temas, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında çatışmaların şiddetlendiği dönemde gerçekleşti.