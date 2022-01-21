İş başvurularının hiçbirinden dönüş alamayan kadının, CV yerine regl takip formu gönderdiği ortaya çıktı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan 23 yaşındaki işletme müdürü Ashleigh Keenan, başına gelen ilginç olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Buna göre Keenan, geçmiş yıllarda işsiz kalmasının ardından iş arayışına girdi. Yaklaşık 60 şirkete CV gönderen genç kız, hiçbirinden geri dönüş alamaması nedeniyle endişelendi.

SEBEBİNİ ÇOK MERAK EDİYORDU

Son derece güçlü bir CV'ye sahip olan Keenan, hiçbir şirketin kendisine dönmemesinin nedenini merak etmeye başladı. Aylar sonra, şirketlere gönderdiği CV'yi yeniden incelemeye karar veren kadın, CV yerine yanlışlıkla regl takip formunu göndermesi nedeniyle büyük şok yaşadı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Ashleigh Keenan, başına gelen bu komik olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadının paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Keenan'in anlattığı hikayenin, kendilerini eğlendirdiğini belirtti.

"DİKKATLİ OLMALISINIZ"

Ayrıca benzeri olayların kendi başlarına da geldiğini belirten sosyal medya kullanıcıları, iş başvurusunda bulunan kişilerin CV olarak gönderdikleri metinleri ikinci kez kontrol etmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.