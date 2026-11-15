İşçi otobüsü İran'ın İlam eyaletinde devrildi, 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralandı - Son Dakika
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İşçi otobüsü İran'ın İlam eyaletinde devrildi, 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralandı

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İşçi otobüsü İran\'ın İlam eyaletinde devrildi, 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralandı
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İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan bir otobüs, Deşt-i Abbas'tan Murmuri'ye giderken petrol kuyularının yakınında devrildi. Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı ve inceleme başlatıldı.

İRAN'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İran basını, İlam eyaletindeki Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine gitmekte olan ve işçileri taşıyan bir servis otobüsünün bölgedeki petrol kuyularının yakınlarında devrildiğini duyurdu. Kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İşçi otobüsü İran'ın İlam eyaletinde devrildi, 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralandı - Son Dakika
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