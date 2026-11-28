(ANKARA) - İspanya'da yaklaşık 38,7 milyon seçmen, erken genel seçimler için yarın sandık başına gidecek. Konut krizi, göç politikaları ve yolsuzluk tartışmalarının damga vurduğu seçim kampanyasının ardından yayımlanan son kamuoyu araştırmalarının çoğunda, muhafazakar Halk Partisi (PP), Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) yarım puan farkla önünde yer alıyor.

İspanya'da seçmenler, yarın parlamentonun alt kanadı olan 350 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin üyeleri ile Senato'nun doğrudan halk tarafından seçilen 209 üyesini belirlemek üzere oy kullanacak.

İspanya Başbakanlığı'nın dün yayımladığı seçim rehberine göre, oy kullanma hakkına sahip 38 milyon 728 bin 356 seçmenin yaklaşık 36 milyonu ülke içinde, 2,7 milyonu ise yurt dışında yaşıyor. Son genel seçimlerin yapıldığı 23 Temmuz 2023 tarihinden bu yana 18 yaşını dolduran 1 milyon 615 bin 127 seçmen, ilk kez genel seçimlerde oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başlayacak ve 20.00'de sona erecek. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk veriler Madrid saatiyle 21.00 Türkiye saatiyle 23.00'ten itibaren kamuoyuyla paylaşılacak. Resmi oy sayım süreci ise 4 ila 7 Aralık tarihlerinde tamamlanacak ve parlamentonun her iki kanadı, seçim sonuçlarından gelecek yeni dağılıma göre 23 Aralık'ta ilk oturumlarını gerçekleştirecek.

13 Kasım'da başlayan ve 15 gün süren seçim kampanyası dönemi ise dün gece yarısı sona erdi.

İSPANYA NEDEN ERKEN SEÇİME GİDİYOR?

Normal koşullarda 2027'de yapılması öngörülen genel seçimlerin erkene alınmasında, ülkede giderek derinleşen konut krizi ve Sanchez hükümetinin parlamentoda yaşadığı siyasi çıkmaz etkili oldu.

Eylül ayında Madrid'de yaşlı bir kadının evinden tahliye edilmesi, artan konut fiyatları ve kiralar nedeniyle ülke genelinde protestoların başlamasına yol açtı. Hükümetin konut krizine yönelik hazırladığı düzenlemelerin parlamentoda Katalan bağımsızlık yanlısı Junts partisinin karşı oylarıyla reddedilmesi ise erken seçim kararına giden süreci hızlandırdı.

Düzenlemelerin parlamentoda reddedilmesini izleyen hafta sonunda konut protestolarının geniş katılımla sürmesi üzerine Sanchez, erken seçim kararını Kral VI. Felipe'ye bildirdi. Bakanlar Kurulu'nun da onayının ardından erken seçim kararnamesi, geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SEÇİMİN ÖNE ÇIKAN ADAYLARI

Seçim yarışında Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki merkez sol İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki muhafazakar Halk Partisi (PP) ve Santiago Abascal liderliğindeki aşırı sağcı Vox öne çıkıyor.

Ipsos'un La Vanguardia gazetesi için bin 999 kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında PP'nin oy oranı yüzde 30,3, PSOE'nin ise yüzde 29,8 olarak ölçüldü. Araştırmada PP'nin 127, PSOE'nin 119, aşırı sağcı Vox'un ise 63 sandalye kazanabileceği öngörülüyor.

Barselona eski Belediye Başkanı Ada Colau'nun başbakan adayı olduğu sol ittifak Geniş Cephe (Frente Amplio) ile Irene Montero'nun aday olduğu sol tandanslı Podemos da seçimlerde yarışacak.

Hiçbir partinin tek başına parlamentoda mutlak çoğunluğu elde edememesi halinde bu partilerin yanı sıra Katalonya ve Bask Bölgesi başta olmak üzere bölgesel partilerin de hükümet kurma sürecinde rol oynaması bekleniyor.

KONUT KRİZİ SEÇİM KAMPANYASININ MERKEZİNDE

Konut fiyatları ve kiralardaki artışın yanı sıra göç, hayat pahalılığı, yolsuzluk tartışmaları ve ekim ayında meydana gelen ölümlü tren kazasının ardından demir yolu güvenliği, seçim kampanyasının başlıca gündem maddelerini oluşturdu.

PSOE, konut krizinin çözümü için 100 bin uygun fiyatlı kamu konutu inşa etmeyi, ilk kez ev alacaklara 50 bin avroya kadar faizsiz kredi sağlamayı ve güç durumdaki kiracıların evlerinden tahliye edilmesini askıya almayı vadediyor.

PP ise bir milyon konut inşa edilmesini, kamuya ve özel sektöre ait arazilerin konut yapımına açılmasını ve ilk kez ev alacaklara konut kredisi garantisi verilmesini vaadediyor. Parti ayrıca kira fiyatlarını düzenleyen mevcut Konut Yasası'nı yürürlükten kaldırmayı hedefliyor.

Vox ise konut arzını artırmak için arazi mevzuatının değiştirilmesini, konuta erişimde İspanyol vatandaşlarına öncelik tanınmasını ve ilk kez ev alacaklara vergi indirimi sağlanmasını savunuyor.

SEÇİM SONRASINDA HÜKÜMET NASIL KURULACAK?

İspanya Anayasası'nın 99. maddesi uyarınca Kral VI. Felipe, seçimlerin ardından parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle görüşerek Temsilciler Meclisi Başkanı aracılığıyla bir başbakan adayı önerecek.

Başbakan adayı, kurmayı planladığı hükümetin programını Temsilciler Meclisi'ne sunarak güvenoyu isteyecek. İlk oylamada 350 sandalyeli Meclis'te en az 176 milletvekilinin desteğini alması gereken aday, bu çoğunluğu sağlayamaması halinde 48 saat sonra yapılacak ikinci oylamada basit çoğunlukla, yani karşı oylardan daha fazla destek oyu alarak başbakan seçilebilecek.