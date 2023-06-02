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İspanya'da 5 yerleşim yerinde belediye başkanı yazı tura ile belirlendi

İspanya'da 5 yerleşim yerinde belediye başkanı yazı tura ile belirlendi

02.06.2023 21:57

İspanya'da yerel seçimlerde 5 yerleşim yerinde adaylara eşit oy çıkması nedeniyle belediye başkanları yazı tura atışıyla belirlendi. Kazananlar 4 yıl boyunca görev yapacak. Başbakan Pedro Sanchez, muhalefetin büyük başarı elde etmesi nedeniyle genel seçimleri erkene aldı ve 23 Temmuz'da yapılacak.

İspanya'da yerel seçimlerin yapıldığı 8 bin 131 yerleşim yerinin 5'inde adaylara eşit oy çıktı. Ülkedeki seçim yasalarına göre eşitlik halinde belediye başkanının kura ile belirlenmesi gerektiğinden, nüfusları 550 ile 2 bin arasında değişen bu yerlerde belediye başkanlarının belirlenmesi için yazı tura atışına başvuruldu.

YAZI TURAYI KAZANANLAR 4 YIL GÖREV YAPACAK

Belediye binalarında halk önünde yapılan yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak. Yerel seçimlerde muhalefetteki sağ partilerin büyük başarı elde etmesinden dolayı Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması gereken genel seçimleri erkene alıp, 23 Temmuz'da İspanyolların sandık başına gideceklerini duyurmuştu.

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İspanya'da 5 belediye başkanı 'yazı tura' ile belirlendi İspanya'da 5 belediye başkanı 'yazı tura' ile belirlendi

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Son Dakika Dünya İspanya'da 5 yerleşim yerinde belediye başkanı yazı tura ile belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da 5 yerleşim yerinde belediye başkanı yazı tura ile belirlendi - Son Dakika
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