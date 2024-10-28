İspanya\'da Otobüs Şoförleri Grevde

Dünya

İSPANYA'da 80 binden fazla otobüs şoförünün grevde olduğu belirtildi.

İspanya Otobüs Ulaşımı Konfederasyonu (Confebus), ülke genelinde yapılan greve 80 binden fazla otobüs şoförünün katıldığını bildirdi. Confebus, anlaşma sağlanamaması halinde 11, 28, 29 Kasım ile 5, 9 Aralık tarihlerinde de greve gitme kararı aldıklarını duyurdu.