İspanya\'da Sel Felaketi: 51 Ölü

Dünya

İSPANYA'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde 51 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde 51 kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Sivil Yardım Kurumundan yapılan açıklamada, Valensiya, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria kentlerinde rekor yağış nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü bildirildi. Bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.