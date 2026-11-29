İspanya'da yaklaşık 39 milyon seçmen yeni hükümeti seçmek için oy kullanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya'da yaklaşık 39 milyon seçmen, yeni hükümeti belirlemek üzere bugün oy kullanacak. Genel seçimler, konut krizine yönelik azınlık koalisyon hükümetinin acil önlemlerinin Meclis'te reddedilmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez'in 5 Ekim'de duyurduğu kararla öne alındı.
İSPANYA'da yaklaşık 39 milyon seçmen bugün genel seçimler için sandık başına gidiyor.
İspanya'da yaklaşık 39 milyon seçmen yeni hükümeti belirleyecek seçimler için bugün sandık başına gidecek. 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te gerçekleşen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin Meclis'te kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekildi.
Kaynak: DHA
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