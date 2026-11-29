İSPANYA'da yaklaşık 39 milyon seçmen bugün genel seçimler için sandık başına gidiyor.

İspanya'da yaklaşık 39 milyon seçmen yeni hükümeti belirleyecek seçimler için bugün sandık başına gidecek. 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te gerçekleşen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin Meclis'te kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekildi.