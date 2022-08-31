Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var - Son Dakika
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Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var

31.08.2022 11:12

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'yı vuran dolu yağışı nedeniyle 1 çocuk yaşamını yitirirken 30 kişi de yaralandı. Yetkililer son 20 yılda bölgeye bu büyüklükte dolu tanelerinin yağmadığını ifade etti.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'ya tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu tanesinin çarpması sonucu yaralanan 1 yaşındaki çocuk, salı günü Girona kentinde Josep Trueta Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. En az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

BÜYÜKLÜĞÜ 10 SANTİMETRE CİVARINDAYDI

La Bisbal de l'Emporda kasabası ve çevresinde, büyüklüğü 10 santimetreyi bulan dolu taneleri nedeniyle birçok ev ve dükkan zarar gördü. The Sun'ın aktardığına göre, bazı kişilerin travması geçirdiği kaydedildi.

Katalonya'yı vuran tenis topu büyüklüğündeki dolu nedeniyle 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandı

SON 20 YILIN EN BÜYÜK DOLU TANELERİ

Katalan hava durumu yetkilileri, turizm kenti Girona yakınlarındaki bölgeye düşen dolu tanelerinin 'son yirmi yılın en büyüğü' olduğunu söyledi.

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Son Dakika Dünya Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var - Son Dakika


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