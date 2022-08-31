İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'ya tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu tanesinin çarpması sonucu yaralanan 1 yaşındaki çocuk, salı günü Girona kentinde Josep Trueta Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. En az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
La Bisbal de l'Emporda kasabası ve çevresinde, büyüklüğü 10 santimetreyi bulan dolu taneleri nedeniyle birçok ev ve dükkan zarar gördü. The Sun'ın aktardığına göre, bazı kişilerin travması geçirdiği kaydedildi.
Katalan hava durumu yetkilileri, turizm kenti Girona yakınlarındaki bölgeye düşen dolu tanelerinin 'son yirmi yılın en büyüğü' olduğunu söyledi.
Son Dakika › Dünya › Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var - Son Dakika