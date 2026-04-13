İspanya’da tarlada çalışan kadın Trump’a benzerliğiyle gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’a olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çeken bir kadın, İspanya’da tarlada çalışırken görüntülenmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu.

DOĞAL AN, BÜYÜK YANKI

İspanya kırsalında çekildiği belirtilen görüntülerde, tarlada çalışan kadının sarıya çalan saçları, yüz hatları ve mimikleri Trump’a benzerliğiyle dikkat çekti. Görüntünün kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

BENZERLİKLER GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kendine has saç stili ve yüz ifadeleriyle ikonik bir görünüme sahip olan Trump, zaman zaman farklı ülkelerde ortaya çıkan “benzerleriyle” gündeme gelmeye devam ediyor.

TÜRKİYE’DEKİ İLGİNÇ ÖRNEK HATIRLATILDI

Öte yandan Türkiye’de bir dönem “Ankaralı Necla” olarak bilinen Necla Özmen de Trump'ın babası olduğunu iddia ederek kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İspanya’daki kadının kimliğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, görüntülerin tamamen doğal bir anı yansıttığı ifade ediliyor. Buna rağmen benzerlik, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.