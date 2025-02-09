İsrail Askerleri Netzarim Koridoru'ndan Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail Askerleri Netzarim Koridoru'ndan Çekildi

İsrail Askerleri Netzarim Koridoru\'ndan Çekildi

İsrail askerlerinin çekilmesiyle binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine göç etmeye başladı.

09.02.2025 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'nin kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'ndan İsrail askerlerinin çekildiği bildirildi.

Binlerce Filistinli eşyalarını yükledikleri araçlarla koridoru aşarak Gazze'nin kuzeyine hareket etmeye başladı.

İsrail askerlerinin çekilmesi, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının bir sonucu olarak uygulamaya kondu. Anlaşma kapsamında şimdiye kadar 16 İsrailli rehine ile 566 tutuklu Filistinli takas edilmişti.

Ateşkesin üç haftalık ilk aşamasında toplamda 33 İsrailli rehineyle 1900 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması bekleniyor. İsrail, 33 kişiden sekizinin canlı olmadığını duyurmuştu.

7 Ekim 2023'ten itibaren en az 48.189 Filistinli'nin İsrail saldırıları sonucu öldürüldüğü açıklanmıştı. Gazze'deki binaların yaklaşık üçte ikisi yıkıldı ya da tahrip edildi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin kişinin de güneydeki bölgelere göç ettiği biliniyordu. İsrail'in Gazze güneyine doğru saldırılarını sürdürmesi sonucu yüz binlerce kişi birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldı ve Gazze'deki insani kriz derinleşti.

Netzarim Koridoru kuzeyde yaşayanların tekrar evlerine dönmelerinin önünde bir engeldi. Yaya olarak kuzeye geçmek isteyenler sahil yolunu kullansalar da arabalarla ve eşya yüklü kamyonlarla kuzeye dönmek isteyenler Netzarim Koridoru'nda tutuluyordu.

İsrail ordusu Pazar günkü geri çekilmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesine göre, Gazze'deki Hamas yönetimi, Gazzelilere yönelik "seyahat ederken dikkatli olmaları ve uyarıları dikkate almaları" uyarısını yaptı.

Askerlerin çekilmesi, İsrailli heyetin Gazze'yle ilgili müzakereler için Katar'a gitmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

İsrail hükümeti, bu görüşmelerin, ateşkesin ilk aşamasındaki "teknik konuları" görüşmek için planlandığını açıklamıştı.

İkinci aşamanın ise daha zorlu bir müzakere sürecini içereceği, kalıcı ateşkesin ancak bu noktada gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 20 Ocak'taki ABD ziyareti, Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" sözleriyle bölgedeki dengeleri yeni bir krizin eşiğine getirmişti.

Trump Filistinlilerin "başka bir yere gitmesini" savunurken, ABD'nin bölgeyi " Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürmeyi" üstleneceğini iddia etmişti.

Söz konusu açıklamalara Filistinlilerin yanı sıra ABD'nin müttefiklerinden de itirazlar ve tepkiler yöneltildi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Askerleri Netzarim Koridoru'ndan Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:16:49. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri Netzarim Koridoru'ndan Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.