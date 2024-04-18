İsrailli bakan Filistinli esirlere idamı önerdi - Son Dakika
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İsrailli bakan Filistinli esirlere idamı önerdi

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki kalabalığı azaltmak için Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını önerdi. Ben-Gvir, Filistinli esirleri terörist ilan ederken yeni inşa edilecek gözaltı yerlerinden de mutlu olduğunu söyledi.

18.04.2024 13:08  Güncelleme: 14:58
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'den skandal bir öneri geldi. Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için "doğru çözümün" "terörist" olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savundu.

FİLİSTİNLİLERİ TERÖRİST İLAN EDİP ÖLÜM CEZASINI ÖNERDİ

Ben-Gvir, X hesabından açıklamada bulundu. Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, "İsrail hükümetinin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu" olduğunu ifade etti.

"Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek." diyen Ben-Gvir, hapishanelerdeki kalabalığın azaltılması için Filistinli esirlere ölüm cezasının uygulanmasını önerdi.

İsrailli bakan Filistinli esirlere idamı önerdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrailli bakan Filistinli esirlere idamı önerdi - Son Dakika

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