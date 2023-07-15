İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı

15.07.2023 18:11

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ve tıbbi incelemelerin devam ettiği belirtildi. 73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini sürdürmektedir.

Aniden rahatsızlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hastanede tedaviye alındı. 73 yaşındaki Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

14 YILDIR BAŞBAKAN

İsrail medyası ise Netanyahu'nun Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğünü belirtti. 73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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